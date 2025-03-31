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28 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності — на Дніпропетровщині викрили поліцейського

07:19, 31 березня 2025
За даними слідства, правоохоронець вимагав хабар за вплив на прийняття рішення щодо непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності.
28 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності — на Дніпропетровщині викрили поліцейського
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На Дніпропетровщині викрито начальника одного із підрозділів Синельниківського районного управління поліції, який вимагав хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, правоохоронець вимагав та одержав 28 тисяч гривень за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та не притягнення заявника до кримінальної відповідальності.

Безпосередньо після отримання підозрюваним частини неправомірної вигоди його затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Прокуратура вказує, що під час обшуків у його автомобілі та робочому кабінеті виявлено понад 3 тисячі доларів, мобільний телефон, незареєстровану зброю та інші речові докази.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також розглядається питання відсторонення посадовця від виконання обов’язків. Правоохоронці перевіряють інших можливих співучасників.

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прокуратура хабар Дніпро кримінальна відповідальність неправомірна вигода

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