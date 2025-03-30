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На Волині невідомий зі зброєю напав на місцевого єгеря та застрелив його дружину

15:41, 30 березня 2025
Єгер отримав поранення, а його дружина померла дорогою до лікарні.
На Волині невідомий зі зброєю напав на місцевого єгеря та застрелив його дружину
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Волині невідомий із вогнепальною зброєю напав на місцевого єгеря та його дружину. Про це повідомили у філії ДП «Ліси України» «Поліський лісовий офіс».

Єгер отримав поранення, а його дружина померла дорогою до лікарні.

Вказується, що напад стався 29 березня близько 23:00 у Луцькому районі.

Єгер Володимир-Волинського надлісництва, повертаючись додому з родиною, помітив підозрілого чоловіка зі зброєю на мотоциклі поблизу лісового масиву.

Він, керуючись професійною звичкою, став їхати за ним, намагаючись з’ясувати подальші дії.

Невідомий зі зброєю не впорався з керуванням і впав на дорогу. Єгер зупинився, вийшов з автомобіля, після чого отримав вогнепальне  поранення.

На допомогу з машини вибігла його дружина. Нападник відкрив вогонь і в її бік. Від отриманих поранень жінка померла дорогою до лікарні.

Стан єгеря стабілізували лікарі.

Наразі правоохоронці розшукують злочинця.

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вбивство зброя ліс

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