На Волині невідомий зі зброєю напав на місцевого єгеря та застрелив його дружину

На Волині невідомий із вогнепальною зброєю напав на місцевого єгеря та його дружину. Про це повідомили у філії ДП «Ліси України» «Поліський лісовий офіс».
Єгер отримав поранення, а його дружина померла дорогою до лікарні.
Вказується, що напад стався 29 березня близько 23:00 у Луцькому районі.
Єгер Володимир-Волинського надлісництва, повертаючись додому з родиною, помітив підозрілого чоловіка зі зброєю на мотоциклі поблизу лісового масиву.
Він, керуючись професійною звичкою, став їхати за ним, намагаючись з’ясувати подальші дії.
Невідомий зі зброєю не впорався з керуванням і впав на дорогу. Єгер зупинився, вийшов з автомобіля, після чого отримав вогнепальне поранення.
На допомогу з машини вибігла його дружина. Нападник відкрив вогонь і в її бік. Від отриманих поранень жінка померла дорогою до лікарні.
Стан єгеря стабілізували лікарі.
Наразі правоохоронці розшукують злочинця.
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