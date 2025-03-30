Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

США були розлючені ударом України по російському крейсеру «Москва» без попередження, — NYT

14:29, 30 березня 2025
Американські посадовці не очікували, що Україна проведе таку атаку без попередження.
США були розлючені ударом України по російському крейсеру «Москва» без попередження, — NYT
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посадовці США були незадоволені та розлючені тим, що Україна без попередження завдала удару по російському крейсеру «Москва» 13 квітня 2022 року. Про це йдеться у публікації The New York Times щодо ролі США в українських військових операціях проти Росії.

Повідомляється, що що через два місяці після початку повномасштабної війни українські генерали поїхали до Вісбадена у Німеччині, де домовилися з американськими військовими про партнерство у сфері розвідки, стратегії, планування та технологій.

Приблизно за два тижні до того, американські та українські військово-морські офіцери брали участь у запланованій телефонній розмові для обміну розвідданими. Під час дзвінка на радарах з’явилося сповіщення про потоплення російського крейсера «Москва».

За словами колишнього високопоставленого офіцера США, американці були здивовані: «О, це ж Москва!». Тоді українські військові коротко відповіли: «О Боже! Дуже дякуємо. До побачення!» — і завершили розмову.

Видання зазначає, що затоплення крейсера було демонстрацією української майстерності та російської недолугості. Але, як вказують автори, цей епізод також відобразив неузгодженість між Україною та США у перші тижні повномасштабної війни.

За даними The New York Times, удар по російському крейсеру «Москва» викликав обурення серед американських посадовців. Вони не очікували, що Україна проведе таку атаку без попередження.

Також у США були здивовані, що в Україні були ракети для ураження крейсера.

«Американці були розлючені, бо українці не попередили про це; здивовані, що Україна мала ракети, здатні досягти корабля; і панікували, бо адміністрація Байдена не мала наміру дозволити українцям атакувати такий потужний символ російської могутності», – йдеться у публікації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США рф Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла законопроект про розширення повноважень наглядових органів та штрафи для бізнесу за основу

Законопроект про нові штрафи для бізнесу та розширення можливостей органів ринкового нагляду є виконанням вимоги стосовно євроінтеграції.

Для водіїв збираються скасувати довідку про медогляд і брати дані про їх придатність до керування з електронного реєстру – Радуцький вніс законопроект

Законопроект передбачає, що довідку щодо придатності до керування авто 083/о буде скасовано, але замість неї будуть брати дані з ЕСОЗ, який обмінюється даними з Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».

Для кваліфікації ухилення від мобілізації достатньо встановити факт отримання повістки та неявки до ТЦК без поважних причин – Верховний Суд

Засуджений стверджував, що суд неправильно встановив обставини справи, зокрема в частині вручення йому «бойової» повістки за місцем його роботи, але Верховний Суд вказав, що невстановлення часу вручення повістки ТЦК не впливає на об'єктивну і суб'єктивну сторони цього злочину.

Міноборони пообіцяло депутатам змінити своє ставлення до постійного оскарження виплат дітям загиблих військовослужбовців

Депутати виявили, що Міноборони оскаржує «до переможного» виплати родинам, у тому числі дітям загиблих військовослужбовців – аж до Верховного Суду, витрачаючи на це бюджетні кошти.

Верховна Рада заборонила зупиняти рішення про примусове відчуження нерухомості шляхом забезпечення позову щодо землі в Ужгородському районі

Прийнятий закон про примусове відчуження землі та будинків тимчасово забороняє забезпечення позову через суд шляхом зупинення дії рішень про примусове відчуження майна.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Марченко
    Оксана Марченко
    суддя Господарського суду Києва, заступниця голови Ради суддів України