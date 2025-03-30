США були розлючені ударом України по російському крейсеру «Москва» без попередження, — NYT

Американські посадовці не очікували, що Україна проведе таку атаку без попередження.

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Посадовці США були незадоволені та розлючені тим, що Україна без попередження завдала удару по російському крейсеру «Москва» 13 квітня 2022 року. Про це йдеться у публікації The New York Times щодо ролі США в українських військових операціях проти Росії.

Повідомляється, що що через два місяці після початку повномасштабної війни українські генерали поїхали до Вісбадена у Німеччині, де домовилися з американськими військовими про партнерство у сфері розвідки, стратегії, планування та технологій.

Приблизно за два тижні до того, американські та українські військово-морські офіцери брали участь у запланованій телефонній розмові для обміну розвідданими. Під час дзвінка на радарах з’явилося сповіщення про потоплення російського крейсера «Москва».

За словами колишнього високопоставленого офіцера США, американці були здивовані: «О, це ж Москва!». Тоді українські військові коротко відповіли: «О Боже! Дуже дякуємо. До побачення!» — і завершили розмову.

Видання зазначає, що затоплення крейсера було демонстрацією української майстерності та російської недолугості. Але, як вказують автори, цей епізод також відобразив неузгодженість між Україною та США у перші тижні повномасштабної війни.

За даними The New York Times, удар по російському крейсеру «Москва» викликав обурення серед американських посадовців. Вони не очікували, що Україна проведе таку атаку без попередження.

Також у США були здивовані, що в Україні були ракети для ураження крейсера.

«Американці були розлючені, бо українці не попередили про це; здивовані, що Україна мала ракети, здатні досягти корабля; і панікували, бо адміністрація Байдена не мала наміру дозволити українцям атакувати такий потужний символ російської могутності», – йдеться у публікації.

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