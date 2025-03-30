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У Мін’юсті нагадали, які документи необхідні для реєстрації угоди купівлі-продажу

15:05, 30 березня 2025
Покрокова інструкція: які документи потрібні для нотаріального оформлення купівлі-продажу.
У Мін’юсті нагадали, які документи необхідні для реєстрації угоди купівлі-продажу
Фото: freepik
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило, які документи необхідні для реєстрації угоди купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу нерухомості – угода, для реєстрації якої потрібна наявність не лише попиту й пропозиції, а ще й юридично вірно сформованого  пакета документів. Так, покупець та продавець повинні надати нотаріусу всі необхідні папери, щоб той без сумнівів вніс відповідні зміни у реєстр.

Відтак, щоб відчуження будинку або квартири пройшло успішно потрібно:

  • Документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно.
  • Технічний паспорт на будинок/квартиру.
  • Звіт про оцінку майна або е-Довідка про оціночну вартість об’єкта нерухомості.
  • Довідка про зареєстрованих у відчужуваному будинку, квартирі, осіб.
  • Дозвіл органу опіки і піклування на укладення правочину (якщо малолітні, неповнолітні діти, недієздатні, обмежено дієздатні є власниками або мають право користування нерухомим майном).
  • Паспорти та реєстраційні номери облікової картки платника податків сторін договору, а також їх подружжя (якщо нерухоме майно придбавалося в шлюбі, та Покупець на момент придбання нерухомого майна перебуває у шлюбі); свідоцтво про укладення шлюбу, якщо вдова (вдівець) + свідоцтво про смерть.
  • Заява співвласника відчужуваної квартири, будинку про відмову від здійснення права переважної купівлі частки у спільній частковій власності (з позначенням ціни та інших умов, на яких продається об’єкт нерухомого майна). Необхідна у разі продажу частки відчужуваної квартири/житлового будинку. Справжність підпису на заяві учасника спільної часткової власності повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку.
  • Якщо договір укладатиметься за довіреністю, необхідно надати таку довіреність, паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків представника.
  • Довідка про правовий статус земельної ділянки, у випадку відчуження будинку, розташованого на земельній ділянці, яка перебуває в державній власності. Договір оренди такої земельної ділянки.

У Мін’юсті зазначили: якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності то відповідно до статей 120 Земельного кодексу України, 377 Цивільного кодексу України житловий будинок (нежитлова будівля (гараж), що стоїть окремо) необхідно відчужувати разом із земельною ділянкою, на якій він розміщений.

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мінюст Міністерство юстиції України

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