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Компанія Disney потрапила в центр розслідування через політику різноманітності

14:47, 30 березня 2025
Регулятор США з’ясовує, чи відповідає політика різноманітності Disney державним нормам та не порушує права працівників.
Компанія Disney потрапила в центр розслідування через політику різноманітності
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Компанія Disney опинилася у центрі розслідування, розпочатого Федеральною комісією зі зв’язку США (FCC), у зв’язку з її підходами до просування різноманітності. Про це повідомляє BBC.

28 березня голова FCC Брендан Карр надіслав офіційного листа до Disney та її новинного підрозділу ABC News, повідомивши про початок перевірки. Він пояснив, що занепокоєння викликає спосіб, у який компанія реалізує політику інклюзії, адже він «може не відповідати державним вимогам».

Представник Disney повідомив, що компанія ознайомлюється з листом і готова до діалогу:

«Ми з нетерпінням чекаємо взаємодії з комісією, щоб відповісти на її запитання», — зазначили в компанії.

У зверненні до виконавчого директора Disney Роберта Айгера, Карр наголосив, що має намір з’ясувати, чи не перетворилися ініціативи компанії на дискримінаційні практики, попри позитивні назви:

«Я хочу переконатися, що медіакомпанія припиняє будь-які дискримінаційні ініціативи по суті, а не лише за назвою», — йдеться у листі.

Попри повідомлення про нещодавнє згортання частини програм з просування рівності (DEI), Карр заявив, що занепокоєння з боку регулятора залишаються актуальними:

«Хоча я бачив повідомлення про те, що Disney нещодавно відмовився від деяких своїх програм DEI, серйозні занепокоєння залишаються», — зазначив він.

Крім того, керівник FCC підкреслив, що хоче переконатися у дотриманні компанією принципів рівного працевлаштування, оскільки деякі елементи політики різноманітності можуть, за його словами, «сприяти огидним формам дискримінації DEI».

Карр також вимагає від компанії надати інформацію щодо внутрішніх правил і практик, які визначають підхід до репрезентації різноманітності у персонажах та інших продуктах.

Як повідомлялося раніше, компанія Walt Disney почала згортати деякі ініціативи в галузі політики щодо різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI). 

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США

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