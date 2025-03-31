Додаткова відпустка для матері двох дітей, одна з яких має інвалідність — скільки днів у 2025 році

Як надається відпустка працівниці з двома дітьми, одна з яких має інвалідність, а другій 16 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федерація професійних спілок України надала роз’яснення щодо надання додаткової відпустки працівниці, яка має дитину з інвалідністю.

Зокрема, стало відомо, якої тривалості працівниці має бути надана додаткова відпустка за 2025 рік, якщо у неї є двоє дітей, одна дитина має інвалідність. У 2025 році старшій дитини виповнилося 16 років, а дитині з інвалідністю — 7 років.

Статтею 19 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» передбачено, що за 2025 рік у працівниці більше не виникає права на додаткову відпустку за підставою «одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років», оскільки у 2025 році її старша дитина (із двох дітей) досягла 16 років, а тому вона більше не враховується для цілей визначення додаткової відпустки за вказаною підставою.

Проте за 2025 рік у працівниці є право на додаткову відпустку за підставою «одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю», оскільки станом на 2025 рік її молодшій дитині виповнилося 7 років. Тобто вона ще не досягла 18 років — граничного віку, після досягнення якого у загальному випадку дитина не враховується для визначення права на додаткову відпустку за підставою «одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю».

Отже, працівниці має бути надана додаткова відпустка тривалістю 10 календарних днів за умови, що батько дитини даною відпусткою не скористався.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.