Дополнительный отпуск для матери двоих детей, один из которых имеет инвалидность — сколько дней в 2025 году

Как предоставляется отпуск работнице с двумя детьми, один из которых имеет инвалидность, а второму 16 лет.

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Федерация профессиональных союзов Украины предоставила разъяснение относительно предоставления дополнительного отпуска работнице, которая имеет ребенка с инвалидностью.

В частности, стало известно, какой продолжительности должен быть предоставлен дополнительный отпуск за 2025 год, если у нее двое детей, один из которых — ребенок с инвалидностью. В 2025 году старшему ребенку исполнилось 16 лет, а ребенку с инвалидностью — 7 лет.

Статьей 19 Закона Украины от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР «Об отпусках» предусмотрено, что за 2025 год у работницы больше не возникает права на дополнительный отпуск по основанию «одному из родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 15 лет», поскольку в 2025 году ее старшему ребенку (из двух детей) исполнилось 16 лет, а значит, он больше не учитывается для целей определения дополнительного отпуска по указанному основанию.

Однако за 2025 год у работницы сохраняется право на дополнительный отпуск по основанию «одному из родителей, имеющих ребенка с инвалидностью», поскольку по состоянию на 2025 год ее младшему ребенку исполнилось 7 лет. То есть он еще не достиг 18 лет — предельного возраста, по достижении которого, в общем случае, ребенок не учитывается для определения права на дополнительный отпуск по основанию «одному из родителей, имеющих ребенка с инвалидностью».

Следовательно, работнице должен быть предоставлен дополнительный отпуск продолжительностью 10 календарных дней при условии, что отец ребенка данным отпуском не воспользовался.

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