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Лучшая гарантия безопасности для Украины – сильная армия, – глава МИД Польши Сикорский

13:33, 30 марта 2025
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что лучшей гарантией безопасности Украины является храбрая и хорошо оснащенная украинская армия.
Лучшая гарантия безопасности для Украины – сильная армия, – глава МИД Польши Сикорский
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что лучшей гарантией безопасности для Украины будет сильная армия. Об этом он сказал в интервью TVN24.

Сикорский прокомментировал прошедшую 27 марта в Париже встречу лидеров "коалиции желающих". Коалиция обдумывает возможное развертывание сил сдерживания в Украине после завершения войны.

Он подчеркнул, что "Польша будет в этой коалиции, но не физически в самой Украине".

"Существуют разные отголоски этих переговоров, как на уровне представителей штабов в Великобритании, так и на политическом уровне в Париже. Эти концепции пока находятся на стадии согласования", - сказал польский министр.

При этом, по мнению Сикорского, самой большой, лучшей гарантией безопасности Украины является "храбрая и хорошо оснащенная украинская армия".

"На нашей стороне самая большая армия в Европе… и у нее есть опыт ведения этого нового типа войны с привлечением миллионов беспилотников", - добавил он.

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Польша Украина

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