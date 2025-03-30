Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день марта

В Украине ожидается преимущественно солнечная погода, но в некоторых регионах возможны дожди. Максимальная дневная температура будет достигать +17°C.
Осадки возможны в отдельных регионах Украины, в частности в Закарпатской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях, а также в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Ночью будет тепло: до +10 градусов в Запорожской области и минимально, до +4, например, в Волынской и Ровенской областях.
Днем будет до +17 градусов - в Запорожской и Херсонской областях.
В Киеве возможен дождь, ночью до +6, днем до +14 градусов.
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