Синоптики розповіли, якою буде погода в останній день березня

31 березня буде сонячно, але місцями дощитиме.

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В Україні очікується переважно сонячна погода, проте в деяких регіонах можливі дощі. Максимальна денна температура сягатиме +17°C. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади ймовірні в окремих регіонах України, зокрема в Закарпатській, Житомирській, Вінницькій і Черкаській областях, а також у Києві та Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Вночі буде тепло: максимально до +10 градусів у Запорізькій області та мінімально, до +4, наприклад, у Волинській та Рівненській областях.

Вдень буде максимально до +17 градусів - у Запорізькій та Херсонській областях.

У Києві ймовірний дощ, вночі до +6, удень до +14 градусів.

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