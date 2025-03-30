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У країнах Балтії побоюються припинення вогню в Україні через загрозу для них, — FT

12:57, 30 березня 2025
У країнах Балтії заявили, що Росія дуже швидко переозброїться після припинення вогню в Україні.
У країнах Балтії побоюються припинення вогню в Україні через загрозу для них, — FT
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Міністри оборони країн Балтії застерігають, що припинення вогню в Україні може суттєво підвищити загрозу безпеці їхнього регіону. Вони побоюються, що Росія використає цей час для переозброєння та передислокації військ до кордонів балтійських держав, що може призвести до ескалації напруженості на північно-східному фланзі НАТО. Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання,  Естонія, Латвія та Литва висловлюють занепокоєння, що Росія після України не зупиниться. У цих країнах переконані, що Кремль вже розробляє плани щодо нарощування оборонної промисловості та дислокації нових військових підрозділів поблизу їхніх кордонів.

«Ми всі розуміємо, що, коли війна в Україні буде зупинена, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також дуже швидко зросте», — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалене висловила схожі думки під час своєї нещодавньої поїздки до Великої Британії.

«Давайте не будемо плекати ілюзій. Давайте не будемо обманювати себе, що з Росією буде покінчено після України. Росія скористається часом після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них уже є величезна, навчена бойовим діям армія, яка стане ще більшою», — сказала вона.

Певкур вважає, що з 600 тисяч російських військовослужбовців, які, за оцінками аналітиків, наразі перебувають в Україні, 300 тисяч буде передислоковано на інші ділянки.

«Ці люди не повернуться в різні частини Росії, щоб збирати кукурудзу або робити щось іще, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, у п’ять-десять разів більша за ту, яку вони могли б отримувати у своєму рідному місті», — зазначив він.

Країни Балтії висловлюють особливу тривогу з приводу великомасштабних навчань "Захід", запланованих на осінь у Росії та Білорусі.

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рф Україна війна Латвія Литва Естонія

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