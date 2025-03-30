В странах Балтии опасаются прекращения огня в Украине из-за угрозы для них, — FT

В странах Балтии заявили, что Россия очень быстро перевооружится после прекращения огня в Украине.

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Министры обороны стран Балтии предостерегают, что прекращение огня в Украине может существенно повысить угрозу безопасности их региона. Они опасаются, что Россия использует это время для перевооружения и передислокации войск к границам балтийских государств, что может привести к эскалации напряженности на северо-восточном фланге НАТО. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, Эстония, Латвия и Литва выражают обеспокоенность, что Россия после Украины не остановится. В этих странах убеждены, что Кремль уже разрабатывает планы по наращиванию оборонной промышленности и дислокации новых военных подразделений вблизи их границ.

«Мы все понимаем, что когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы тоже очень быстро вырастет», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене высказала схожие мнения во время своей недавней поездки в Великобританию.

«Давайте не будем питать иллюзий. Давайте не будем обманывать себя, что с Россией будет покончено после Украины. Россия будет использовать время после прекращения огня, чтобы ускорить наращивание своего военного потенциала. У них уже есть огромная, обученная боевым действиям армия, которая станет еще больше», — сказала она.

Певкур считает, что из 600 тысяч российских военнослужащих, которые, по оценкам аналитиков, находятся в Украине, 300 тысяч будут передислоцированы на другие участки.

«Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы собирать кукурузу или делать что-то еще, потому что зарплата, которую они получают в армии, в пять-десять раз больше той, которую они могли бы получать в своем родном городе», — отметил он.

Страны Балтии выражают особую тревогу по поводу крупномасштабных учений "Запад", запланированных на осень в России и Белоруссии.

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