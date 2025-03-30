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С 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua прекращает работу

14:11, 30 марта 2025
Пользователям этой электронной почты пора позаботиться о сохранении своих писем и контактов
С 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua прекращает работу
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Государственное предприятие "Информационные судебные системы" напоминает, что с 1 апреля 2025 почтовый сервис mail.gov.ua прекращает свое функционирование.

Это решение принято по согласованию Высшего совета правосудия, Государственной судебной администрации Украины и Министерства цифровой трансформации Украины относительно нормирования деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и оптимизации расходов.

Чиновники предупредили, что пользователям этой электронной почты пора позаботиться о сохранении своих писем и контактов.

ГСА рекомендует всем пользователям предварительно принять меры:

- для сохранения своей электронной корреспонденции перенести ее в другие почтовые системы или на собственный компьютер.

- Изменить свои контактные адреса на всех платформах, в том числе и в кабинете Электронного суда, если адрес электронной почты mail.gov.ua использовался для регистрации, получения уведомлений или других целей.

- позаботиться о переносе контактов в другие почтовые системы или загрузить на собственный компьютер.

«В случае возникновения вопросов вы можете связаться со службой поддержки по электронной почте: [email protected]», - заявили в ГСА.

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