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Суд принял решение передать в коммунальную собственность «Дворец» в Винницкой области

13:15, 30 марта 2025
Объект культурного наследия оказался бесхозяйным имуществом.
Суд принял решение передать в коммунальную собственность «Дворец» в Винницкой области
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Могилев-Подольской окружной прокуратурой установлен факт бесхозяйственности недвижимого имущества, расположенного на территории Вендичанской сельской общины, а именно – памятники архитектуры национального значения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет об объекте «Дворец» конца XVIII ст. в селе Серебринке площадью почти 1,3 тыс. м2 и стоимостью свыше 63 млн грн. С 1979 года он находится под охраной государства как памятник архитектуры.

В то же время до сих пор имущество было бесхозным, а Вендичанский сельсовет не принимал мер по приобретению на него права коммунальной собственности.

Поскольку отсутствие собственника такого статуса угрожает его сохранению как объекта культурного наследия, создает угрозу повреждения или уничтожения, прокуратура обратилась в суд с требованием о передаче в коммунальную собственность указанного недвижимого имущества.

Решением Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области заявление удовлетворено и после вступления решения в законную силу прокуратура будет контролировать его реальное исполнение.

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