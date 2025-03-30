Пенсии в Украине — какой будет выплата при минимальной зарплате

Пенсия в Украине составляет не менее 40% размера средней зарплаты пенсионера.

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Украинцы, получающие минимальную заработную плату, могут рассчитывать на небольшие пенсионные выплаты. Размер пенсии зависит от двух основных факторов: трудового стажа (чем больше стаж, тем больше пенсия) и средней заработной платы, рассчитанной из официально задекларированных доходов.

Закон гарантирует, что пенсия должна составлять не менее 40% от средней зарплаты пенсионера, но при условии, что он накопил постепенно увеличивающийся трудовой стаж. Об этом пишет "На пенсии".

При минимальной зарплате 8000 грн и достаточном стаже, пенсия будет составлять 3370 грн в месяц.

Для повышения пенсионных выплат нужно:

накапливать стаж, работая официально;

рассматривать варианты добровольного пенсионного страхования;

использовать возможности участия в накопительных пенсионных программах.

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