Практика судов
  1. В Украине

Пенсии в Украине — какой будет выплата при минимальной зарплате

13:52, 30 марта 2025
Пенсия в Украине составляет не менее 40% размера средней зарплаты пенсионера.
Пенсии в Украине — какой будет выплата при минимальной зарплате
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, получающие минимальную заработную плату, могут рассчитывать на небольшие пенсионные выплаты. Размер пенсии зависит от двух основных факторов: трудового стажа (чем больше стаж, тем больше пенсия) и средней заработной платы, рассчитанной из официально задекларированных доходов.

Закон гарантирует, что пенсия должна составлять не менее 40% от средней зарплаты пенсионера, но при условии, что он накопил постепенно увеличивающийся трудовой стаж. Об этом пишет "На пенсии".

При минимальной зарплате 8000 грн и достаточном стаже, пенсия будет составлять 3370 грн в месяц.

Для повышения пенсионных выплат нужно:

  • накапливать стаж, работая официально;
  • рассматривать варианты добровольного пенсионного страхования;
  • использовать возможности участия в накопительных пенсионных программах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для водителей собираются отменить справку о медосмотре и брать данные об их пригодности к управлению из электронного реестра – Радуцкий внес законопроект

Законопроект предусматривает, что справка о пригодности к управлению автомобилем формы 083/о будет отменена, а вместо нее данные будут браться из ЭСОЗ, которая обменивается данными с Реестром военнообязанных «Оберег».

Для квалификации уклонения от мобилизации достаточно установить факт получения повестки и неявки в ТЦК без уважительных причин – Верховный Суд

Осужденный утверждал, что суд неправильно установил обстоятельства дела, в частности в части вручения ему «боевой» повестки по месту его работы, но Верховный Суд указал, что неустановление времени вручения повестки ТЦК не влияет на объективную и субъективную стороны этого преступления.

Минобороны пообещало депутатам изменить свое отношение к постоянному обжалованию выплат детям погибших военнослужащих

Депутаты выяснили, что Минобороны обжалует «до победного» выплаты семьям, в том числе детям погибших военнослужащих – вплоть до Верховного Суда, расходуя на это бюджетные средства.

Верховная Рада запретила приостанавливать решения о принудительном отчуждении недвижимости путем обеспечения иска относительно земли в Ужгородском районе

Принятый закон о принудительном отчуждении земли и домов временно запрещает обеспечение иска через суд путем приостановления действия решений о принудительном отчуждении имущества.

Злостным жалобщикам на судей придется платить за каждую жалобу по 30 тысяч грн — зарегистрирован законопроект

Законопроект смягчает основания для наказания судей – в частности, за совершение судьей или его родственниками расходов, превышающих их доходы, ответственность наступит только в случае неподтверждения расходов на сумму свыше 300 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Марченко
    Оксана Марченко
    суддя Господарського суду Києва, заступниця голови Ради суддів України