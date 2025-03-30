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Может ли работодатель обратиться в ПФУ для проверки больничного работника

12:38, 30 марта 2025
В Пенсионном фонде объяснили действия страхователя в случае сомнений в обоснованности выдачи листка нетрудоспособности.
Может ли работодатель обратиться в ПФУ для проверки больничного работника
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В Пенсионном фонде объяснили, может ли работодатель обратиться в ПФУ по вопросу проведения проверки больничного, выданного работнику.

Да, может. Проверку обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности и документов, которые являются основанием для ее формирования, осуществляют уполномоченные должностные лица территориального органа Пенсионного фонда Украины и/или уполномоченные врачи, перечень которых утверждается правлением Фонда.

Основанием для проведения проверки обоснованности выдачи листков нетрудоспособности есть, в частности, обращение работодателя.

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам сформирован на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности или документа, удостоверяющего факт усыновления ребенка, установление опеки над ребенком, листок нетрудоспособности (часть первая статьи 23 Закона Украины «Об общеобязательном».

Решение о назначении страховой выплаты по страхованию в связи с временной утратой трудоспособности принимается страхователем или уполномоченными им лицами.

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