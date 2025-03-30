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Нужно ли платить арендную плату за земельный участок, если новый договор переоформляется — разъяснение

12:20, 30 марта 2025
Налоговая разъясняет, что договор аренды земли прекращается в случае, в частности, истечения срока, на который он был заключен.
Нужно ли платить арендную плату за земельный участок, если новый договор переоформляется — разъяснение
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъясняет, необходимо ли уплачивать арендную плату за землю государственной и коммунальной собственности при переоформлении нового договора.​

Согласно пункту 288.1 Налогового кодекса Украины (НКУ), основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого участка.

В соответствии со статьей 2 Закона №161-XIV «Об аренде земли» с изменениями и дополнениями, отношения, связанные с арендой земли, регулируются Земельным кодексом Украины, Гражданским кодексом Украины, Законом №161, законами Украины, другими нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с ними, а также договором аренды земли.

Плательщиками арендной платы являются землепользователи (арендаторы) земельных участков государственной и коммунальной собственности на условиях аренды.

Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором (кроме случаев консервации таких земельных участков или признания их загрязненными (потенциально загрязненными) взрывоопасными предметами).

Объект по договору аренды земли считается переданным арендодателем арендатору с момента государственной регистрации права аренды, если иное не установлено законом.

Договор аренды земли прекращается, в частности, в случае окончания срока, на который он был заключен.

После окончания срока действия договора аренды земли арендатор, который надлежащим образом выполнял обязанности по условиям договора, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды земли на новый срок.

Арендатор, намеренный воспользоваться преимущественным правом на заключение договора аренды земли на новый срок, обязан уведомить об этом арендодателя до окончания срока действия договора аренды земли в срок, установленный этим договором, но не позднее чем за один месяц до окончания срока действия договора аренды земли.

Право аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации такого права.

Официальное признание и подтверждение государством фактов изменения вещных прав на недвижимое имущество обеспечивается путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество на основании поданного заявления и документов для проведения государственной регистрации таких изменений (пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»).

Если договор содержит условие о его продлении после окончания срока, на который он заключен, этот договор продлевается на тот же срок и на тех же условиях.

Продлением договора считается продление договора без совершения сторонами договора письменного правочина о его продлении в случае отсутствия заявления одной из сторон о исключении из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество сведений о продлении договора. Совершение других действий сторонами договора для его продления не требуется.

Учитывая изложенное, если субъект хозяйствования продолжает пользоваться земельным участком после окончания срока действия договора аренды и не получил письменного возражения от органа местного самоуправления (арендодателя) относительно использования земельного участка, то до заключения договора аренды на новый срок такой субъект хозяйствования обязан уплачивать арендную плату в соответствии с условиями предыдущего договора аренды земли.

При этом годовая сумма арендной платы не может быть меньше размера, установленного подпунктом 288.5.1 НКУ.

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налоговая земля

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