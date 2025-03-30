Нужно ли платить арендную плату за земельный участок, если новый договор переоформляется — разъяснение

Налоговая разъясняет, что договор аренды земли прекращается в случае, в частности, истечения срока, на который он был заключен.

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Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъясняет, необходимо ли уплачивать арендную плату за землю государственной и коммунальной собственности при переоформлении нового договора.​

Согласно пункту 288.1 Налогового кодекса Украины (НКУ), основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого участка.​

В соответствии со статьей 2 Закона №161-XIV «Об аренде земли» с изменениями и дополнениями, отношения, связанные с арендой земли, регулируются Земельным кодексом Украины, Гражданским кодексом Украины, Законом №161, законами Украины, другими нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с ними, а также договором аренды земли.​

Плательщиками арендной платы являются землепользователи (арендаторы) земельных участков государственной и коммунальной собственности на условиях аренды.​

Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором (кроме случаев консервации таких земельных участков или признания их загрязненными (потенциально загрязненными) взрывоопасными предметами).​

Объект по договору аренды земли считается переданным арендодателем арендатору с момента государственной регистрации права аренды, если иное не установлено законом.​

Договор аренды земли прекращается, в частности, в случае окончания срока, на который он был заключен.​

После окончания срока действия договора аренды земли арендатор, который надлежащим образом выполнял обязанности по условиям договора, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды земли на новый срок.​

Арендатор, намеренный воспользоваться преимущественным правом на заключение договора аренды земли на новый срок, обязан уведомить об этом арендодателя до окончания срока действия договора аренды земли в срок, установленный этим договором, но не позднее чем за один месяц до окончания срока действия договора аренды земли.​

Право аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации такого права.​

Официальное признание и подтверждение государством фактов изменения вещных прав на недвижимое имущество обеспечивается путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество на основании поданного заявления и документов для проведения государственной регистрации таких изменений (пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»).​

Если договор содержит условие о его продлении после окончания срока, на который он заключен, этот договор продлевается на тот же срок и на тех же условиях.​

Продлением договора считается продление договора без совершения сторонами договора письменного правочина о его продлении в случае отсутствия заявления одной из сторон о исключении из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество сведений о продлении договора. Совершение других действий сторонами договора для его продления не требуется.​

Учитывая изложенное, если субъект хозяйствования продолжает пользоваться земельным участком после окончания срока действия договора аренды и не получил письменного возражения от органа местного самоуправления (арендодателя) относительно использования земельного участка, то до заключения договора аренды на новый срок такой субъект хозяйствования обязан уплачивать арендную плату в соответствии с условиями предыдущего договора аренды земли.​

При этом годовая сумма арендной платы не может быть меньше размера, установленного подпунктом 288.5.1 НКУ.

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