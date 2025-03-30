Чи може роботодавець звернутись до ПФУ для перевірки лікарняного працівника

У Пенсійному фонді пояснили дії страхувальника у разі сумнівів щодо обґрунтованості видачі листка непрацездатності.

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У Пенсійному фонді пояснили, чи можe роботодавець звернутися до ПФУ з питання проведення перевірки лікарняного, який було видано працівнику.

Так, може. Перевірку обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для її формування, здійснюють уповноважені посадові особи територіального органу Пенсійного фонду України та/або уповноважені лікарі, перелік яких затверджується правлінням Фонду.

Підставою для проведення перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності є, зокрема, звернення роботодавця.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, встановлення опіки над дитиною, листок непрацездатності (частина перша статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Рішення про призначення страхової виплати за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності приймається страхувальником або уповноваженими ним особами.

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