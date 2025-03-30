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Пенсії в Україні — якою буде виплата за мінімальної зарплати

13:52, 30 березня 2025
Пенсія в Україні становить не менше 40% від розміру середньої зарплати пенсіонера.
Пенсії в Україні — якою буде виплата за мінімальної зарплати
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Українці, які отримують мінімальну заробітну плату, можуть розраховувати на невеликі пенсійні виплати. Розмір пенсії залежить від двох основних чинників: трудового стажу (чим більший стаж, тим більша пенсія) та середньої заробітної плати, розрахованої з офіційно задекларованих доходів.

Закон гарантує, що пенсія повинна становити не менше 40% від середньої зарплати пенсіонера, але за умови, що він накопичив повний трудовий стаж, який поступово збільшується. Про це пише "На пенсії". 

При мінімальній зарплаті 8000 грн та достатньому стажі, пенсія складатиме 3370 грн на місяць.

Для підвищення пенсійних виплат треба:

  • накопичувати стаж, працюючи офіційно;
  • розглядати варіанти добровільного пенсійного страхування;
  • використовувати можливості участі в накопичувальних пенсійних програмах.

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