Суд ухвалив рішення передати у комунальну власність «Палац» у Вінницькій області

Об’єкт культурної спадщини виявився безхазяйним майном.

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Могилів-Подільською окружною прокуратурою встановлено факт безхазяйності нерухомого майна, розташованого на території Вендичанської селищної громади, а саме – пам’ятки архітектури національного значення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про об’єкт «Палац» кінця XVIII ст. в селі Серебринці площею майже 1,3 тис. м2 та вартістю понад 63 млн грн. Від 1979 року він перебуває під охороною держави як пам’ятка архітектури.

Водночас дотепер майно було безхазяйним, а Вендичанська селищна рада не вживала заходів щодо набуття на нього права комунальної власності.

Оскільки відсутність власника будівлі такого статусу загрожує її збереженню як об’єкта культурної спадщини, створює загрозу пошкодження чи знищення, прокуратура звернулася до суду з вимогою про передачу у комунальну власність зазначеного нерухомого майна.

Рішенням Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області заяву задоволено та після набуття рішенням законної сили прокуратура контролюватиме його реальне виконання.

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