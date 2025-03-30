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З 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua припиняє роботу

14:11, 30 березня 2025
Користувачам цієї е-пошти час подбати про збереження своїх листів та контактів.
З 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua припиняє роботу
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Державне підприємство "Інформаційні судові системи" нагадує, що з 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua припиняє своє функціонування.

Це рішення прийнято за погодженням Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України та Міністерства цифрової трансформації України, щодо унормування діяльності відповідно до вимог чинного законодавства та оптимізації витрат.

Посадовці попередили, що користувачам цієї електронної пошти час подбати про збереження своїх листів та контактів.

ДСА рекомендує всім користувачам попередньо вжити заходів:

- Для збереження своєї електронної кореспонденції перенести її в інші поштові системи або на власний комп’ютер.

- Змінити свої контактні адреси на всіх платформах, зокрема і в кабінеті Електронного суду, якщо адреса електронної пошти mail.gov.ua використовувалася для реєстрації, отримання повідомлень або інших цілей.

- Подбати про перенесення контактів в інші поштові системи або завантажити на власний комп'ютер.

«У разі виникнення запитань ви можете зв’язатися із службою підтримки електронною поштою: [email protected]», - заявили у ДСА.

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ДСА Електронний суд

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