Найкраща гарантія безпеки для України — сильна армія, — глава МЗС Польщі Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що найкращою гарантією безпеки України є хоробра і добре оснащена українська армія.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що найкращою гарантією безпеки для України буде сильна армія. Про це він сказав в інтерв'ю TVN24.

Сікорський прокоментував зустріч лідерів "коаліції охочих", яка пройшла 27 березня у Парижі. Коаліція обмірковує можливе розгортання "сил стримування" в Україні після завершення війни.

Він наголосив, що "Польща буде в цій коаліції, але не фізично в самій Україні".

"Існують різні відгомони цих переговорів, як на рівні представників штабів у Великій Британії, так і на політичному рівні в Парижі. Ці концепції поки що перебувають на стадії узгодження", - сказав польський міністр.

При цьому, на думку Сікорського, найбільшою, найкращою гарантією безпеки України є "хоробра і добре оснащена українська армія".

"На нашому боці найбільша армія в Європі… і вона має досвід ведення цього нового типу війни з залученням мільйонів безпілотників", - додав він.

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