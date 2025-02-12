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Мультфільми стануть іншими — Disney відмовляється від політики різноманітності, рівності та інклюзивності

11:06, 12 лютого 2025
Компанія також закриває ініціативу, в рамках якої розповідали історії «непредставлених» категорій людей, у тому числі ЛГБТ.
Мультфільми стануть іншими — Disney відмовляється від політики різноманітності, рівності та інклюзивності
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Компанія Walt Disney почала згортати деякі ініціативи в галузі політики щодо різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI). Про це повідомляють dpaThe Hollywood Reporter та Fox Business.

Так, компанія з початку фінансового року відмовиться від фактора різноманітності, який впливав на винагороду керівників, замінивши його на інший, який має бути більш орієнтованим на внесок у комерційний успіх Disney.

У своєму останньому звіті для регулювальних органів Disney прибрав згадки ініціативи Reimagine Tomorrow (Переосмислити завтрашній день), запущеної 2021 року для підтримки груп людей із низькою репрезентацією. Компанія також не згадала програми професійного розвитку та стипендії для таких співробітників, натомість зазначивши наявну ініціативу з працевлаштування військових ветеранів.

Disney також змінить попередження, яке автоматично показується перед відтворенням деяких старих фільмів, включно з "Пітером Пеном" та "Дамбо". Коригування відбудуться на стримінговому сервісі Disney+.

Колишнє формулювання:

«У фільмі містяться негативні образи та/або прояви неповаги до народів і культур».

Оновлене формулювання:

«Ця програма представлена в оригінальному вигляді та може містити стереотипи або негативні образи».

Крім того, закривається ініціатива, в рамках якої розповідали історії «непредставлених» категорій людей, у тому числі ЛГБТ.

Компанія Disney зазнала критики з боку консерваторів, які виступають проти участі в фільмах компанії персонажів із расовими відмінностями та гомосексуальних персонажів.

Такі зміни пов’язують із поверненням до влади президента США Дональда Трампа, який проводить кампанію проти подібних ініціатив.

За останні тижні від політики DEI відмовилися такі компанії, як Google, Deloitte, яка входить у велику четвірку консалтингових фірм, що управляє найбільшою у світі мережею оптової та роздрібної торгівлі Walmart, Ford, Harley Davidson та Tractor Supply.

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США фільм шоу-бізнес

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