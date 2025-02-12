Рустем Умєров розпочав роботу на Рамштайні у Брюсселі

ППО, авіація та боєприпаси — пріоритети обговорення.

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Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбувається у Брюсселі.

За його словами, на порядку денному:

Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.

Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.

Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Крім того, обговорюються не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:

Розширення оборонного виробництва в Україні.

Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.

Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Це перше засідання, яке очолює новий держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Також у зустрічі бере участь новий міністр оборони США Піт Гегсет.

Крім «Рамштайну», цього тижня заплановані інші ключові заходи для зміцнення безпеки України, зокрема засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони та Мюнхенська безпекова конференція.

Умєров також проведе серію двосторонніх зустрічей із союзниками для посилення військової співпраці. Він наголосив, що Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але справедливий мир можливий лише за умов міцної позиції на полі бою.

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