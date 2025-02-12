Рустем Умеров начал работу на Рамштайн в Брюсселе

ПВО, авиация и боеприпасы – приоритеты обсуждения.

Фото: Getty Images

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Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое проходит в Брюсселе.

По его словам, на повестке дня:

- Стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году.

- Ускорение поставок критически важного вооружения - ПВО, авиации, боеприпасов.

- Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

Кроме того, обсуждаются не только текущие потребности, но и долгосрочные решения:

- Расширение оборонного производства в Украине.

- Финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий.

- Увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

Это первое заседание, которое возглавляет новый госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Джон Гили. Также во встрече принимает участие новый министр обороны США Пит Хэгсет.

Кроме «Рамштайн», на этой неделе запланированы другие ключевые мероприятия для укрепления безопасности Украины, в частности заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны и Мюнхенская конференция по безопасности.

Умеров также проведет серию двусторонних встреч с союзниками для усиления военного сотрудничества. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам по завершению войны, но справедливый мир возможен только при условии прочной позиции на поле боя.

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