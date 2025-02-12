В Киеве не будут останавливать движение общественного транспорта во время минуты молчания – КГГА

В КГГА опровергли информацию об остановке общественного транспорта на 10 мин во время минуты молчания.

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В наземном общественном транспорте Киева будут ежедневно информировать об общенациональной минуте молчания, движение при этом не будут останавливать. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

«Информация о том, что общественный транспорт во время общенациональной минуты молчания будет останавливать свое движение на 10 минут (якобы с 08:50 до 09:00) - не соответствует действительности», - отметили в КГГА.

В этот период в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, оборудованных системой громкоговорения, будет раздаваться звуковое сообщение для чествования памяти погибших защитников, защитниц и жителей Украины.

Когда будет раздаваться информация о минуте молчания, движение наземного общественного транспорта не будет останавливаться. Транспорт будет продолжать курсировать по расписанию, подчеркнули в КГГА.

В «Киевпасстрансе» осуществляют подготовку к внедрению этого решения.

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