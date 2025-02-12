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У Києві не зупинятимуть рух громадського транспорту під час хвилини мовчання – КМДА

10:48, 12 лютого 2025
У КМДА заперечили інформацію про зупинку громадського транспорту на 10 хв під час хвилини мовчання.
У Києві не зупинятимуть рух громадського транспорту під час хвилини мовчання – КМДА
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У наземному громадському транспорті Києва щоденно інформуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання, рух при цьому не зупинятимуть. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

«Інформація про те, що громадський транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятиме свій рух на 10 хвилин (нібито з 08:50 до 09:00) – не відповідає дійсності», - наголосили в КМДА.

У цей період у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, обладнаних системою гучномовлення, лунатиме звукове повідомлення для вшанування пам’яті загиблих захисників, захисниць і жителів України.

Коли лунатиме інформація про хвилину мовчання, рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься. Транспорт продовжуватиме курсувати за розкладом, підкреслили в КМДА.

У «Київпастрансі» наразі здійснюють підготовку до впровадження цього рішення.

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Київ КМДА транспорт

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