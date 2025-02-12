Компанія Wizz Air готова відновити авіасполучення з Україною після припинення вогню

Лоукостер Wizz Air має намір відновити авіасполучення з Україною протягом шести тижнів після припинення вогню.

Фото: finance.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити авіасполучення з Україною після оголошення про припинення вогню з Росією. Про це повідомив генеральний директор компанії Йожеф Вараді, пише Reuters.

За його словами, протягом шести тижнів після відкриття повітряного простору компанія планує відновити близько 30 маршрутів.

«У нас є чіткий план перезапуску польотів до України, оскільки це може статися в будь-який момент», – заявив гендиректор Wizz Air.

Він додав, після офіційного оголошення про припинення вогню компанія розглядатиме можливість оперативного відновлення рейсів.

Керівник Wizz Air ще зазначив, що, за оцінками Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA), для безпечного відкриття повітряного простору України знадобиться від шести до восьми тижнів. Авіакомпанія вже готується до цього процесу.

Протягом перших 6 місяців після завершення бойових дій Wizz Air хоче відновити роботу своїх баз у двох українських містах — у Києві та Львові. Планується обслуговування 60 маршрутів з річною пропускною здатністю близько 5 мільйонів пасажирів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що авіакомпанія Ryanair планує першою відновити польоти в Україну після відкриття неба.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.