Практика судів
  1. В Україні

Компанія Wizz Air готова відновити авіасполучення з Україною після припинення вогню

10:12, 12 лютого 2025
Лоукостер Wizz Air має намір відновити авіасполучення з Україною протягом шести тижнів після припинення вогню.
Компанія Wizz Air готова відновити авіасполучення з Україною після припинення вогню
Фото: finance.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити авіасполучення з Україною після оголошення про припинення вогню з Росією. Про це повідомив генеральний директор компанії Йожеф Вараді, пише Reuters.

За його словами, протягом шести тижнів після відкриття повітряного простору компанія планує відновити близько 30 маршрутів.

«У нас є чіткий план перезапуску польотів до України, оскільки це може статися в будь-який момент», – заявив гендиректор Wizz Air.

Він додав, після офіційного оголошення про припинення вогню компанія розглядатиме можливість оперативного відновлення рейсів.

Керівник Wizz Air ще зазначив, що, за оцінками Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA), для безпечного відкриття повітряного простору України знадобиться від шести до восьми тижнів. Авіакомпанія вже готується до цього процесу.

Протягом перших 6 місяців після завершення бойових дій Wizz Air хоче відновити роботу своїх баз у двох українських містах — у Києві та Львові. Планується обслуговування 60 маршрутів з річною пропускною здатністю близько 5 мільйонів пасажирів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що авіакомпанія Ryanair планує першою відновити польоти в Україну після відкриття неба.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Проходження повторної ВЛК обмежено придатними перенесли до 5 червня 2025 року

Громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Без фінансової допомоги партнерів судова реформа в Україні не буде успішною – Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли, що Україна довірилася міжнародним партнерам в питаннях судової реформи, але тепер виникли проблеми з фінансуванням.

«Проблема в краватці чи в танцюристі» — у Верховній Раді повідомили, що питань до ефективності антикорупційних органів стає все більше

Анастасія Радіна розповіла, що для антикорупційних структур в Україні створили найкращі умови, але до якості їх роботи все ж є питання.

Прокурорів зобов’яжуть забезпечувати явку до суду свідків обвинувачення – Раді рекомендували прийняти закон

Прокурор повинен буде забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення, викликаних у судове засідання.

Верховна Рада розгляне зміни до КПК про заборону заявлення відводу судді, який розглядає відвід іншому судді

Рекомендованим до прийняття в цілому законопроектом пропонується встановити у КПК заборону на заявлення відводу судді, який розглядає відвід слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    суддя Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики