Компания Wizz Air готова возобновить авиасообщение с Украиной после прекращения огня

Лоукостер Wizz Air намерен возобновить авиасообщение с Украиной в течение шести недель после прекращения огня.

Фото: finance.ua

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Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить авиасообщение с Украиной после объявления о прекращения огня с Россией. Об этом сообщил генеральный директор компании Йожеф Варади, пишет Reuters.

По его словам, в течение шести недель после открытия воздушного пространства, компания планирует восстановить около 30 маршрутов.

«У нас есть четкий план перезапуска полетов в Украину, поскольку это может произойти в любой момент», - заявил гендиректор Wizz Air.

Он добавил, что после официального объявления о прекращении огня компания будет рассматривать возможность оперативного возобновления рейсов.

Руководитель Wizz Air также отметил, что, по оценкам Агентства авиационной безопасности Европейского Союза (EASA), для безопасного открытия воздушного пространства Украины потребуется от шести до восьми недель. Авиакомпания уже готовится к этому процессу.

В первые 6 месяцев после завершения боевых действий Wizz Air хочет возобновить работу своих баз в двух украинских городах — в Киеве и Львове. Планируется обслуживание 60 маршрутов с годовой пропускной способностью около 5 миллионов пассажиров.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить полеты в Украину после открытия неба.

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