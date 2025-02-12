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Мультфильмы станут другими — Disney отказывается от политики разнообразия, равенства и инклюзивности

11:06, 12 февраля 2025
Компания также закрывает инициативу, в рамках которой рассказывали истории «непредставленных» категорий людей, включая ЛГБТ.
Мультфильмы станут другими — Disney отказывается от политики разнообразия, равенства и инклюзивности
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Компания Walt Disney начала сворачивать некоторые инициативы в области политики по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI). Об этом сообщают dpaThe Hollywood Reporter и Fox Business.

Так, компания с начала финансового года откажется от фактора разнообразия, воздействующего на вознаграждение руководителей, заменив его на другой, который должен быть более ориентирован на вклад в коммерческий успех Disney.

В своем последнем отчете для регулирующих органов Disney убрал упоминания инициативы Reimagine Tomorrow (Переосмыслить завтрашний день), запущенной в 2021 году для поддержки групп людей с низкой репрезентацией. Компания также не упомянула программы профессионального развития и стипендии для таких сотрудников, отметив существующую инициативу по трудоустройству военных ветеранов.

Disney также изменит предупреждение, которое автоматически показывается перед воспроизведением некоторых старых фильмов, включая «Питер Пэн» и «Дамбо». Корректировка произойдет на стриминговом сервисе Disney+.

Бывшая формулировка:

«В фильме содержатся негативные образы и проявления неуважения к народам и культурам».

Обновленная формулировка:

«Эта программа представлена ​​в оригинальном виде и может содержать стереотипы или отрицательные образы».

Кроме того, закрывается инициатива, в рамках которой рассказывали истории «непредставленных» категорий людей, включая ЛГБТ.

Компания Disney подверглась критике со стороны консерваторов, выступающих против участия в фильмах компании персонажей с расовыми отличиями и гомосексуальных персонажей.

Такие изменения связывают с возвращением к власти президента США Дональда Трампа, проводящего кампанию против подобных инициатив.

За последние недели от политики DEI отказались такие компании, как Google, Deloitte, входящая в большую четверку консалтинговых фирм, управляющую крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.

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