Компания Disney попала в центр расследования из-за политики разнообразия

Регулятор США выясняет, соответствует ли политика разнообразия Disney государственным нормам и не нарушает ли права работников.

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Компания Disney оказалась в центре расследования, инициированного Федеральной комиссией по связи США (FCC), из-за ее подходов к продвижению политики разнообразия. Об этом сообщает BBC.

28 марта глава FCC Брендан Карр направил официальное письмо компании Disney и ее новостному подразделению ABC News, уведомив о начале проверки. Он пояснил, что обеспокоен тем, как компания реализует политику инклюзивности, поскольку этот подход «может не соответствовать государственным требованиям».

Представитель Disney сообщил, что компания изучает письмо и готова к диалогу:

«Мы с нетерпением ждем взаимодействия с комиссией, чтобы ответить на ее вопросы», — заявили в компании.

В обращении к генеральному директору Disney Роберту Айгеру Карр подчеркнул, что намерен выяснить, не переросли ли инициативы компании в дискриминационные практики, несмотря на их позитивные названия:

«Я хочу убедиться, что медиакомпания прекращает любые дискриминационные инициативы по сути, а не только по названию», — говорится в письме.

Несмотря на сообщения о недавнем сворачивании части программ, направленных на продвижение равенства (DEI), Карр заявил, что обеспокоенность регулятора сохраняется:

«Хотя я видел сообщения о том, что Disney недавно отказалась от некоторых своих программ DEI, серьезные опасения остаются», — отметил он.

Кроме того, руководитель FCC подчеркнул, что хочет удостовериться в соблюдении компанией принципов равного трудоустройства, поскольку отдельные элементы политики разнообразия, по его словам, могут «способствовать отвратительным формам дискриминации DEI».

Карр также потребовал от компании предоставить информацию о внутренних правилах и практиках, определяющих подход к представлению разнообразия в персонажах и других продуктах.

Как сообщалось ранее, компания Walt Disney начала сворачивать некоторые инициативы в области политики по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI).

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