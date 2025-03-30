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В Минюсте напомнили, какие документы необходимы для регистрации сделки купли-продажи

15:05, 30 марта 2025
Пошаговая инструкция: какие документы необходимы для нотариального оформления купли-продажи.
В Минюсте напомнили, какие документы необходимы для регистрации сделки купли-продажи
Фото: freepik
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, какие документы необходимы для регистрации договора купли-продажи.

Договор купли-продажи недвижимости — сделка, для регистрации которой требуется не только наличие спроса и предложения, но и юридически правильно оформленный пакет документов. Так, покупатель и продавец должны предоставить нотариусу все необходимые бумаги, чтобы тот без сомнений внес соответствующие изменения в реестр.

Итак, чтобы отчуждение дома или квартиры прошло успешно, необходимы:

  • Документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество.
  • Технический паспорт на дом/квартиру.
  • Отчет об оценке имущества или е-Справка об оценочной стоимости объекта недвижимости.
  • Справка о зарегистрированных в отчуждаемом доме, квартире, лицах.
  • Разрешение органа опеки и попечительства на заключение сделки (если несовершеннолетние дети, недееспособные или ограниченно дееспособные лица являются собственниками или имеют право пользования недвижимым имуществом).
  • Паспорта и регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика сторон договора, а также их супругов (если недвижимость приобреталась в браке, и Покупатель на момент приобретения состоит в браке); свидетельство о браке, если вдова (вдовец) — дополнительно свидетельство о смерти.
  • Заявление сособственника отчуждаемой квартиры, дома об отказе от осуществления права преимущественной покупки доли в совместной долевой собственности (с указанием цены и других условий, на которых продается объект недвижимости). Необходимо в случае продажи доли квартиры/жилого дома. Подлинность подписи на заявлении участника совместной долевой собственности должна быть нотариально удостоверена.
  • Если договор заключается по доверенности, необходимо предоставить такую доверенность, паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика представителя.
  • Справка о правовом статусе земельного участка — в случае отчуждения дома, расположенного на земельном участке, находящемся в государственной собственности. Также — договор аренды такого участка.

В Минюсте отметили: если земельный участок находится в частной собственности, то в соответствии со статьями 120 Земельного кодекса Украины и 377 Гражданского кодекса Украины жилой дом (нежилое здание (гараж), стоящее отдельно) необходимо отчуждать вместе с земельным участком, на котором он расположен.

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минюст Министерство юстиции Украины

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