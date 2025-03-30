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США были разъярены ударом Украины по российскому крейсеру «Москва» без предупреждения, — NYT

14:29, 30 марта 2025
Американские чиновники не ожидали, что Украина проведет такую ​​атаку без уведомления.
США были разъярены ударом Украины по российскому крейсеру «Москва» без предупреждения, — NYT
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Чиновники США были недовольны и разгневаны тем, что Украина без предупреждения нанесла удар по российскому крейсеру «Москва» 13 апреля 2022 года. Об этом говорится в публикации The New York Times, посвященной роли США в украинских военных операциях против России.

Сообщается, что спустя два месяца после начала полномасштабной войны украинские генералы отправились в Висбаден (Германия), где договорились с американскими военными о партнерстве в сферах разведки, стратегии, планирования и технологий.

Примерно за две недели до этого американские и украинские военно-морские офицеры участвовали в запланированном телефонном разговоре для обмена разведданными. Во время звонка на радарах появилось уведомление о потоплении российского крейсера «Москва».

По словам бывшего высокопоставленного офицера США, американцы были удивлены: «О, это же “Москва”!». Украинские военные коротко ответили: «О Боже! Огромное спасибо. До свидания!» — и завершили разговор.

Издание отмечает, что затопление крейсера стало демонстрацией украинского мастерства и российской некомпетентности. Однако, как указывают авторы, этот эпизод также отразил несогласованность между Украиной и США в первые недели полномасштабной войны.

По данным The New York Times, удар по российскому крейсеру «Москва» вызвал возмущение среди американских чиновников. Они не ожидали, что Украина проведет такую атаку без предварительного уведомления.

Также в США были удивлены тем, что у Украины имелись ракеты, способные поразить крейсер.

«Американцы были разъярены, потому что украинцы не предупредили об этом; удивлены тем, что у Украины были ракеты, способные достичь корабля; и паниковали, поскольку администрация Байдена не собиралась давать украинцам разрешение на атаку такого мощного символа российской мощи», — говорится в публикации.

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США рф Украина война

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