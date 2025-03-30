На Волыни неизвестный с оружием напал на местного егеря и застрелил его жену

Егерь получил ранение, а его жена скончалась по дороге в больницу.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Волынской области неизвестный с огнестрельным оружием напал на местного егеря и его жену. Об этом сообщили в филиале ГП «Леса Украины» — «Полесское лесное управление».

Егерь получил ранение, а его жена скончалась по дороге в больницу.

Уточняется, что нападение произошло 29 марта около 23:00 в Луцком районе.

Егерь Владимир-Волынского лесничества, возвращаясь домой с семьей, заметил подозрительного мужчину с оружием на мотоцикле возле лесного массива.

Руководствуясь профессиональной привычкой, он начал ехать за ним, пытаясь выяснить его дальнейшие действия.

Неизвестный с оружием не справился с управлением и упал на дорогу. Егерь остановился, вышел из автомобиля, после чего получил огнестрельное ранение.

На помощь выбежала его жена. Нападавший открыл огонь и в ее сторону. От полученных ранений женщина скончалась по дороге в больницу.

Состояние егеря стабилизировали врачи.

В настоящее время правоохранители разыскивают преступника.

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