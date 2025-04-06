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Субсидия на неотопительный сезон — кому необходимо подавать документы

12:58, 6 апреля 2025
Если у получателей субсидии изменились данные о имущественном состоянии или составе домохозяйства, об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд в течение 30 дней.
Субсидия на неотопительный сезон — кому необходимо подавать документы
Фото: Freepik
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Министерство социальной политики Украины напомнило, что субсидия на неотопительный сезон большинству получателей переназначается автоматически. Однако если у получателей изменились данные о имущественном состоянии или составе домохозяйства, об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд Украины в течение 30 дней.

Для назначения субсидии на неотопительный период обязательно нужно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и декларацией, если:

  • вы арендуете жилье, за которое оплачиваете жилищно-коммунальные услуги
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица
  • количество фактически проживающих в жилом помещении меньше, чем количество зарегистрированных
  • ваше домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива
  • на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,0 грн

В ведомстве напомнили, что в случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона (то есть в мае или июне), жилищная субсидия все равно назначается с начала сезона.

Подать документы в Пенсионный фонд можно одним из способов:

▪️ по почте или лично в одном из сервисных центров ПФУ

▪️ через портал электронных услуг (выбрать опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу») или мобильное приложение ПФУ

▪️ через портал «Дія» (ввести в поиске «Заявление на субсидию»)

▪️ в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП)

▪️ через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

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субсидия

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