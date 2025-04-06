Субсидия на неотопительный сезон — кому необходимо подавать документы

Министерство социальной политики Украины напомнило, что субсидия на неотопительный сезон большинству получателей переназначается автоматически. Однако если у получателей изменились данные о имущественном состоянии или составе домохозяйства, об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд Украины в течение 30 дней.
Для назначения субсидии на неотопительный период обязательно нужно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и декларацией, если:
В ведомстве напомнили, что в случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона (то есть в мае или июне), жилищная субсидия все равно назначается с начала сезона.
Подать документы в Пенсионный фонд можно одним из способов:
▪️ по почте или лично в одном из сервисных центров ПФУ
▪️ через портал электронных услуг (выбрать опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу») или мобильное приложение ПФУ
▪️ через портал «Дія» (ввести в поиске «Заявление на субсидию»)
▪️ в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП)
▪️ через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
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