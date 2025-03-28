У Києві лише 1% багатоповерхівок наразі не відключили від опалення

Опалювальний сезон 2024 – 2025 тривав 146 днів.

Джерело фото: Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» завершує відключення опалення для житлового фонду столиці. Наразі, як вказується, станом на 28 березня теплопостачання припинене уже до 99% багатоповерхівок. Таким чином, 9 953 житлові будинки, що обслуговує «Київтеплоенерго», відключені від опалення.

Водночас лікарні, заклади соціальної сфери, школи, дитсадки продовжують відключати від теплопостачання за письмовими заявками їхніх керівників. Кожний заклад приймає рішення індивідуально, враховуючи специфіку діяльності.

Опалювальний сезон 2024 – 2025 тривав 146 днів.

Як писала «Судово-юридична газета», Київ завершує опалювальний сезон із 24 березня. Рішення ухвалено на основі прогнозу синоптиків, які очікують стабільного потепління, а також з метою раціонального використання природного газу.

У Київтеплоенерго зазначили, що, враховуючи масштаби столичної централізованої системи теплопостачання, процес займе 3-4 дні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.