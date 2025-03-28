Судили агента ГРУ РФ, який планував убити військових саморобною вибухівкою

15 років ув’язнення отримав агент ГРУ РФ за диверсії та підготовку терактів на Чернігівщині.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента російського ГРУ, який планував убивства українських військових у Чернігівській області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Розслідування встановило, що 45-річний місцевий житель, який не мав офіційного працевлаштування, потрапив у поле зору російських спецслужб через свої проросійські коментарі в Telegram-каналах. Його завербували дистанційно, після чого він здійснив кілька диверсій, зокрема підпалив військовий пікап та трансформаторну підстанцію "Укрзалізниці".

Зловмисник також готував авіаційні удари російських військ по Чернігову. Основними цілями були військові шпиталі та об’єкти протиповітряної оборони. Крім того, він висловив готовність організувати теракти проти військових за допомогою саморобних вибухових пристроїв або дронів-камікадзе.

СБУ затримала агента у листопаді 2024 року за місцем його проживання. Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану).

Розслідування проводилося під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.