Судили агента ГРУ РФ, который планировал убить военных самодельной взрывчаткой

15 лет заключения получил агент ГРУ РФ за диверсии и подготовку терактов на Черниговщине.

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В Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили агента российского ГРУ, который планировал убийства украинских военных в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Расследование установило, что 45-летний местный житель, который не имел официального трудоустройства, попал в поле зрения российских спецслужб из-за своих пророссийских комментариев в Telegram-каналах. Его завербовали дистанционно, после чего он совершил несколько диверсий, в частности поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию «Укрзализныци».

Злоумышленник также готовил авиационные удары российских войск по Чернигову. Основными целями были военные госпитали и объекты противовоздушной обороны. Кроме того, он выразил готовность организовать теракты против военных с помощью самодельных взрывных устройств или дронов-камикадзе.

СБУ задержала агента в ноябре 2024 года по месту его жительства. Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ в условиях военного положения).

Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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