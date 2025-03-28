«Ресурса в районе больше нет» – суд оправдал одного из руководителей ТЦК, который не смог выполнить план мобилизации

В ТЦК и СП рассказали, что не смогли выполнить план мобилизации из-за отсутствия в районе достаточного количества военнообязанных, подходящих по возрасту и состоянию здоровья.

Источник фото: novyny.live

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мурованокуриловецкий районный суд Винницкой области рассмотрел дело в отношении начальника отделения рекрутинга и комплектования одного из районных РТЦК и СП подполковника Игоря Б.

Как отмечено в материалах дела, руководство органов ТЦК и специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, обвинили Игоря Б. в небрежном отношении к военной службе, а именно в ненадлежащем выполнении мобилизационного задания.

В январе 2025 года Игорь Б. должен был выполнить план «на поставку людских мобилизационных ресурсов» (именно так была определена задача – прим. авт.).

Однако Игорь Б. смог выполнить план «поставки ресурса» всего на 25%.

В цифрах это означает, что вместо 40 граждан Игорь Б. смог мобилизовать у себя в районе всего 10 мужчин.

По мнению руководства и прокуратуры, невыполнение плана мобилизации стало возможным из-за того, что Игорь Б. не наладил тесного сотрудничества с местными органами государственной власти, а также подразделениями полиции и СБУ, из-за чего «группы оповещения населения» работали в районе неэффективно.

Таким образом, действия подполковника были квалифицированы по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

В судебном заседании Игорь Б. вину не признал и рассказал, что у него просто нет возможности выполнить мобилизационный план должным образом.

Он рассказал суду, что на территории района «нет человеческого ресурса», который можно было бы мобилизовать.

По словам представителя ТЦК и СП, граждане, состоящие на военном учете:

отсутствуют по месту жительства

имеют бронирование как работники тех или иных предприятий

имеют существенные проблемы со здоровьем (онкологические заболевания, диабет и т.д.)

достигли 55 лет или еще большего возраста

Кроме того, отметил Игорь Б., воинские части отказываются забирать к себе мужчин в возрасте от 55 лет или имеющих хронические заболевания

При этом граждане, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы быть мобилизованы, по словам Игоря Б., скрываются в других регионах или за рубежом, отказываются добровольно посещать ТЦК и СП или фактически не выходят из собственных мест проживания.

В связи с этим в 2024 году в розыск было объявлено более 500 военнообязанных.

Совместные рейды работников ТЦК и СП с полицией в составе групп оповещения населения также оказались не слишком эффективными.

Подполковник Игорь Б. добавил, что неоднократно докладывал в областной ТЦК и СП в Виннице «об отсутствии необходимых человеческих мобилизационных ресурсов» в вверенном ему районе.

Суд, изучив позиции сторон, пришел к выводу, что Игорь Б. в сложившихся у него в районе условиях, объективно не мог выполнить мобилизационный план на январь 2025 года.

К тому же, для суда осталось непонятным, какие еще конкретные меры должен был предпринять Игорь Б. для выполнения плана мобилизации, ведь им и так уже была проделана немалая работа для выполнения мобилизационного плана.

В итоге 21 марта 2025 года суд закрыл производство по данному делу в связи с отсутствием в действиях Игоря Б. состава административного правонарушения.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.