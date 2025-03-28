«Ресурсу в районі більше немає» – суд виправдав одного з керівників ТЦК, який не зміг виконати план мобілізації

У ТЦК та СП розповіли, що не змогли виконати план мобілізації через відсутність у районі достатньої кількості військовозобов’язаних, які б підходили за віком та станом здоров’я.

Джерело фото: novyny.live

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Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області розглянув справу стосовно начальника відділення рекрутингу та комплектування одного з районних РТЦК та СП, підполковника Ігоря Б.

Як зазначено у матеріалах справи, керівництво органів ТЦК та спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону звинуватили Ігоря Б. у недбалому ставленні до військової служби, а саме у неналежному виконанні мобілізаційного завдання.

У січні 2025 року Ігор Б. мав виконати план «на поставку людських мобілізаційних ресурсів» (саме так було визначене завдання – прим. авт.).

Однак Ігор Б. зміг виконати план «поставки ресурсів» лише на 25%.

У цифрах це означає, що замість 40 громадян, Ігор Б. зміг мобілізувати у себе в районі лише 10 чоловіків.

Ну думку керівництва та прокуратури, невиконання плану мобілізації стало можливим через те, що Ігор Б. не налагодив тісного співробітництва з місцевими органами державної влади, а також підрозділами поліції та СБУ, через що «групи оповіщення населення» працювали в районі неефективно.

Відтак, дії підполковника кваліфіковані за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

В судовому засіданні Ігор Б. провину не визнав та розповів, що в нього просте немає можливості виконати мобілізаційний план належним чином.

Він розповів суду, що на території району «немає людських ресурсів», які б можна було мобілізувати.

За словами представника ТЦК та СП, громадяни, які перебувають на військовому обліку:

відсутні за місцем проживання

мають бронювання як працівники тих чи інших підприємств

мають суттєві проблеми зі здоров’ям (онкологічні захворювання, діабет тощо)

досягли 55 років або ще більшого віку

Крім того, зазначив Ігор Б., військові частини наразі відмовляються забирати до себе чоловіків віком від 55 років або тих, хто має хронічні захворювання

При цьому громадяни, які за віком та станом здоров’я могли б бути мобілізовані, за словами Ігоря Б. переховуються в інших регіонах або за кордоном, відмовляються добровільно відвідувати ТЦК та СП або фактично не виходять з власних місць проживання.

У зв’язку з цим у 2024 році у розшук було оголошено понад 500 військовозобов’язаних.

Спільні рейди працівників ТЦК та СП з поліцією у складі груп оповіщення населення також виявилися на надто ефективними.

Підполковник Ігор Б. додав, що неодноразово доповідав в обласний ТЦК та СП у місті Вінниця «про відсутність необхідних людських мобілізаційних ресурсів» у ввіреному йому районі.

Суд, дослідивши позиції сторін, дійшов висновку, що Ігор Б. в умовах, що склалися в районі, об’єктивно не міг виконати мобілізаційний план за січень 2025 року.

До того ж, для суду залишилося незрозумілим, які ще конкретно заходи мав реалізувати Ігор Б. для виконання плану мобілізації, адже ним і так вже була проведена чимала робота для виконання мобілізаційного плану.

У підсумку, 21 березня 2025 року суд закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях Ігоря Б. складу адміністративного правопорушення.

Автор В’ячеслав Хрипун

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