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Яка тривалість додаткової відпустки працівниці, яка має дитину з інвалідністю — роз’яснення

09:44, 29 березня 2025
Працівниця має право на додаткову відпустку тривалістю 10 календарних днів за підставою «одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю», але є умови.
Яка тривалість додаткової відпустки працівниці, яка має дитину з інвалідністю — роз’яснення
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У Федерації профспілок поцікавилися: якщо у працівниці двоє дітей, причому одна з них — з інвалідністю (7 років), а іншій у 2025 році виповнилося 16 років, то скільки днів додаткової відпустки вона має отримати за цей рік.

Зазначається, що статтею 19 Закону України від  15 листопада 1996 року №504/96-ВР «Про відпустки» передбачено, що  за 2025 рік у працівниці більше не виникає права на додаткову відпустку за підставою «одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років», оскільки у 2025 році її старша дитина (із двох дітей) досягла 16 років, а тому вона більше не враховується для цілей визначення додаткової відпустки за вказаною підставою.

Проте за 2025 рік у працівниці є право на додаткову відпустку   за підставою «одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю», оскільки станом на 2025 рік її молодшій дитині виповнилося 7 років.

Тобто вона ще не досягла 18 років  — граничного віку, після досягнення якого у загальному випадку дитина не враховується для визначення права на додаткову відпустку за підставою «одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю».

Отже, працівниці має бути надана додаткова відпустка тривалістю 10 календарних днів за умови, що батько дитини цією відпусткою не скористався.

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