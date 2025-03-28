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В Україні змінили порядок виправлення помилок у деклараціях на гуманітарні авто — митна служба пояснила алгоритм дій

15:50, 28 березня 2025
Нові правила дозволяють виправляти помилки у деклараціях на гуманітарну допомогу, зокрема щодо транспортних засобів, після їх митного оформлення.
В Україні змінили порядок виправлення помилок у деклараціях на гуманітарні авто — митна служба пояснила алгоритм дій
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Державна митна служба повідомляє про важливі зміни до порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги. Так, набрала чинності постанова Уряду від 21.03.2025 №321, яка вносить зміни до Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, зокрема до пункту 9 цього Порядку, та врегульовує процедуру виправлення помилок у деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, після митного оформлення.

Зазначається, що митні органи приймають рішення щодо внесення змін лише до графи 12 декларації «Ідентифікаційний номер транспортного засобу/Vehicle identification ».

Таким чином, внесення змін стосується лише транспортних засобів, ввезених у якості гуманітарної допомоги.

У разі виявлення помилок в інших даних декларації, рішення про внесення змін приймається Мінсоцполітики.

Для внесення змін отримувач гуманітарної допомоги повинен роздрукувати оформлену декларацію з АС ГУД або отримати її паперовий примірник і шляхом закреслення виправити невірні символи в графі 12.

Кількість виправлень обмежена двома символами, при цьому кожне виправлення має бути завірене підписом керівника отримувача.

Після цього необхідно підготувати заяву довільної форми для внесення змін до декларації, до якої додаються:

• копія виправленої декларації;

• копія технічного паспорта на транспортний засіб;

• інші документи, які містять відомості про транспортний засіб.Обов’язково заява має бути підписана керівником отримувача із використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису. Заяву та документи слід направити до митниці, яка здійснювала митне оформлення транспортного засобу.

Після отримання виправленої декларації отримувачем гуманітарної допомоги, він зобов'язаний повідомити Мінсоцполітики про здійснені виправлення.

Варто зазначити, що внесення змін до декларації є неможливим у випадках:

• виявлення порушень митних правил щодо задекларованого транспортного засобу;

• відсутності документів, що підтверджують необхідність внесення змін;

• якщо з поданих документів не випливає, що відомості в декларації потребують виправлення.

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митниця авто

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