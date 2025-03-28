Працівника перевели на легшу роботу за станом здоров’я — чи може він отримувати допомогу

У Пенсійному фонді розповіли про допомогу застрахованим особам у разі переведення їх на легшу роботу.

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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області роз’яснили, чи може надаватися допомога працівнику, якого перевели на легшу роботу за станом здоров’я.

Там зазначили, що медичний висновок категорії «Переведення оcоби нa легшу роботу» формується для осіб з професійним захворюванням, захворюванням на туберкульоз, а також для осіб, які є бактеріоносіями, за результатами експертизи тимчасової втрати працездатності.

Підставою для переведення нa легшу роботу є медичні записи про стан здоров’я (функцій організму) пацієнта та висновок лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність у випадку, якщо пацієнт непрацездатний за своїм місцем роботи, проте, може повноцінно виконувати іншу роботу без порушення процесу лікування.

Тимчасове переведення пацієнта на іншу роботу у зв’язку з професійним захворюванням призначається лікуючим лікарем відповідно до Переліку професійних захворювань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року № 1662.

Так, у разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу, такій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці.

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