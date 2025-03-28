Работника перевели на более легкую работу по состоянию здоровья — может ли он получать помощь

В Пенсионном фонде рассказали о помощи застрахованным лицам при переводе их на более легкую работу.

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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области разъяснили, может ли предоставляться помощь работнику, которого перевели на более легкую работу по состоянию здоровья.

Там указали, что медицинское заключение категории «Перевод лица на более легкую работу» формируется для лиц с профессиональным заболеванием, заболеванием туберкулезом, а также для лиц, являющихся бактерионоcителями, по результатам экспертизы временной утраты трудоспособности.

Основанием для перевода на более легкую работу являются медицинские записи о состоянии здоровья (функциях организма) пациента и заключение лечащего врача о временной нетрудоспособности в случае, если пациент нетрудоспособен по своему месту работы, однако может полноценно выполнять другую работу без нарушения процесса лечения.

Временный перевод пациента на другую работу в связи с профессиональным заболеванием назначается лечащим врачом в соответствии с Перечнем профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 8 ноября 2000 года № 1662.

Так, в случае временного перевода застрахованного лица согласно медицинскому заключению на более легкую, нижеоплачиваемую работу, такому лицу предоставляется помощь по временной нетрудоспособности с первого дня за время такой работы, но не более чем на два месяца.

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