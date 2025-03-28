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От 4 до 7 тысяч долларов за переправку военнообязанных через границу — в Киевской области разоблачили дельцов

22:36, 28 марта 2025
Подозреваемые подыскивали мужчин призывного возраста и осуществляли их переправку за границу.
От 4 до 7 тысяч долларов за переправку военнообязанных через границу — в Киевской области разоблачили дельцов
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В Киевской области разоблачили двух злоумышленников, которые требовали от 4 до 7 тысяч долларов за переправку военнообязанных через границу. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, во время военного положения двое мужчин организовали канал незаконной переправки военнообязанных лиц через государственную границу с целью получения прибыли.

Подозреваемые подыскивали мужчин призывного возраста и осуществляли их переправку за границу. Стоимость услуг для одного человека составляла от 4 до 7 тысяч долларов.

Под процессуальным руководством Вышгородской окружной прокуратуры разоблачены и уведомлены о подозрении два гражданина, которые организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Участники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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прокуратура взятка деньги Киевская область мобилизация военнообязанный пересечение границы

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