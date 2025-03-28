Від 4 до 7 тисяч доларів за переправлення військовозобов’язаних через кордон — на Київщині викрили ділків

Підозрювані підшукували чоловіків призовного віку та здійснювали їх переправлення за кордон.

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На Київщині викрили двох зловмисників, які вимагали від 4 до 7 тисяч доларів за переправлення військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час воєнного стану двоє чоловіків організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон з метою отримання прибутку.

Підозрювані підшукували чоловіків призовного віку та здійснювали переправлення осіб за кордон. Вартість послуг для однієї особи становила від 4 до 7 тисяч доларів.

За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом громадянам, які організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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