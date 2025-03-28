В Украине изменили порядок исправления ошибок в декларациях на гуманитарные авто — таможенная служба объяснила алгоритм действий

Новые правила позволяют исправлять ошибки в декларациях на гуманитарную помощь, в частности, по транспортным средствам, после их таможенного оформления.

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Государственная таможенная служба сообщает о важных изменениях в порядок пропуска и учета гуманитарной помощи. Так, вступило в силу постановление Правительства от 21.03.2025 №321, которое вносит изменения в Порядок пропуска и учет гуманитарной помощи в условиях военного положения, в частности в пункт 9 этого Порядка, и регулирует процедуру исправления ошибок в декларациях о перечне товаров, которые признаются гуманитарной помощью.

Отмечается, что таможенные органы принимают решение о внесении изменений только в графу 12 декларации «Идентификационный номер транспортного средства/Vehicle identification».

Таким образом, внесение изменений относится только к транспортным средствам, которые ввозят в качестве гуманитарной помощи.

В случае обнаружения ошибок в других данных декларации решение о внесении изменений принимается Минсоцполитики.

Для внесения изменений получатель гуманитарной помощи должен распечатать оформленную декларацию по АС ГУД или получить ее бумажный экземпляр и путем зачеркивания исправить неверные символы в графе 12. Количество исправлений ограничено двумя символами, при этом каждое исправление должно быть заверено подписью руководителя получателя.

После этого необходимо подготовить заявление произвольной формы для внесения изменений в декларацию, к которой прилагаются:

• копия исправленной декларации;

• копия технического паспорта на транспортное средство;

• другие документы, содержащие сведения о транспортном средстве. Обязательно заявление должно быть подписано руководителем получателя с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи. Заявление и документы следует направить в таможню, которая осуществляла таможенное оформление транспортного средства.

После получения исправленной декларации получателем гуманитарной помощи, он обязан уведомить Минсоцполитики об осуществленных исправлениях.

Следует отметить, что внесение изменений в декларацию невозможно в случаях:

• выявление нарушений таможенных правил по задекларированному транспортному средству;

• отсутствия документов, подтверждающих необходимость внесения изменений;

• если из представленных документов не следует, что сведения в декларации нуждаются в исправлении.

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