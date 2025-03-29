Какая продолжительность дополнительного отпуска работницы, имеющей ребенка с инвалидностью — разъяснение

Работница имеет право на дополнительный отпуск продолжительностью 10 календарных дней по основанию «одному из родителей, имеющих ребенка с инвалидностью», но есть условия.

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В Федерации профсоюзов поинтересовались: если у работницы двое детей, причем один из них с инвалидностью (7 лет), а другому в 2025 году исполнилось 16 лет, то сколько дней дополнительного отпуска она должен получить за этот год.

Статьей 19 Закона Украины от 15 ноября 1996 года №504/96-ВР «Об отпусках» предусмотрено, что за 2025 год у работницы больше не возникает права на дополнительный отпуск по основанию «одному из родителей, имеющих двух или более детей в возрасте до 15 лет», поскольку в 2025 году ее старший ребенок (из двух детей) достиг 16 лет, поэтому он больше не учитывается для целей определения дополнительного отпуска по указанному основанию.

Однако за 2025 год у работницы есть право на дополнительный отпуск по основанию «одному из родителей, имеющих ребенка с инвалидностью», поскольку по состоянию на 2025 год его младшему ребенку исполнилось 7 лет.

То есть, она еще не достигла 18 лет — предельного возраста, после достижения которого в общем случае ребенок не учитывается для определения права на дополнительный отпуск по основанию «одному из родителей, имеющих ребенка с инвалидностью».

Следовательно, работнице должен быть предоставлен дополнительный отпуск продолжительностью 10 календарных дней при условии, что отец ребенка этим отпуском не воспользовался.

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