В Киеве только 1% многоэтажек в настоящее время не отключили от отопления

Отопительный сезон 2024 – 2025 продолжался 146 дней.

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Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» завершает отключение отопления для жилого фонда столицы. На данный момент, как указывается, по состоянию на 28 марта, отопление уже отключено в 99% многоэтажек. Таким образом, 9 953 жилых дома, которые обслуживает «Киевтеплоэнерго», отключены от отопления.

В то же время больницы, учреждения социальной сферы, школы, детсады продолжают отключать от отопления по письменным заявлениям их руководителей. Каждый объект принимает решение индивидуально, учитывая специфику деятельности.

Отопительный сезон 2024 – 2025 продолжался 146 дней.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Киев завершает отопительный сезон с 24 марта. Решение принято на основе прогноза синоптиков, которые ожидают стабильного потепления, а также с целью рационального использования природного газа.

В Киевтеплоэнерго отметили, что, учитывая масштабы столичной централизованной системы теплоснабжения, процесс займет 3–4 дня.

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