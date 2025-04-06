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Кирило Буданов пояснив, чому розкривають не всю правду про війну

12:22, 6 квітня 2025
Кирило Буданов зазначив, що під час війни «всю правду знати, думаю, що це зайве».
Кирило Буданов пояснив, чому розкривають не всю правду про війну
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Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що українці мають бути готові дізнатися правду про війну. Про це він сказав в інтерв'ю Анні Максимчук.

«Суспільство має бути готове дізнатися правду, мабуть, з часом. Під час війни всю правду знати, думаю, що це зайве. Інакше можуть різні думки у людей з'являтися», - сказав Буданов.

Водночас він підкреслив, що мова не йде про спотворену реальність чи щось таке. Керівник ГУР має на увазі сприйняття людьми жорсткої правди.

«Я не кажу про те, що спотворена реальність чи щось таке. Ні. Просто свідомість не у всіх людей пристосована для сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть, випробовувати людей», - резюмував він.

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Кирило Буданов

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